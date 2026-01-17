За ночь над Россией сбили 99 украинских БПЛА

Силы ПВО за минувшую ночь сбили 99 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Там отметили, что противовоздушная оборона вела работу по целям с 23:00 до 07:00 мск.

29 [беспилотников сбито] над территорией Белгородской области, 12 — над территорией Курской области, по четыре БПЛА — над территориями Ростовской и Астраханской областей, два — над территорией Республики Крым, 47 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря и один — над акваторией Азовского моря, — сказали там.

Утром 16 января пресс-служба Минобороны РФ информировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 106 украинских беспилотников над регионами России. В частности, по данным ведомства, 44 и 22 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Рязанской областей соответственно, по 11 — над Ростовской и Воронежской областями.

Кроме того, двое человек были ранены при атаке украинских беспилотников на Рязанскую область, им оказали амбулаторную помощь. Губернатор Павел Малков уточнил, что также были повреждены фасады двух многоэтажных домов, один еще не был заселен. По его словам, обломки также попали на территорию одного из местных промышленных предприятий.