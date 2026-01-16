Губернатор рассказал о пострадавших при атаке БПЛА на Рязанскую область Двое жителей Рязанской области пострадали при атаке украинских БПЛА

Двое человек ранены при атаке украинских беспилотников на Рязанскую область, им оказали амбулаторную помощь, сообщил в Telegram-канале губернатор Павел Малков. По его словам, повреждены фасады двух многоэтажных домов.

В результате террористической атаки повреждены фасады двух многоэтажных домов, один из которых еще не заселен. Жертв нет, двум пострадавшим оказана амбулаторная помощь, — отметил он.

По его словам, обломки также попали на территорию одного из местных промышленных предприятий. Все оперативные службы работают слаженно, оценивается материальный ущерб, уточнил Малков.

Утром 16 января пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 106 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 44 и 22 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Рязанской областей соответственно, по 11 — над Ростовской и Воронежской областями. Семь БПЛА ликвидировали над Курской областью, еще по четыре — над Тульской и Волгоградской областями.