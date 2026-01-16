Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 07:58

Губернатор рассказал о пострадавших при атаке БПЛА на Рязанскую область

Двое жителей Рязанской области пострадали при атаке украинских БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Двое человек ранены при атаке украинских беспилотников на Рязанскую область, им оказали амбулаторную помощь, сообщил в Telegram-канале губернатор Павел Малков. По его словам, повреждены фасады двух многоэтажных домов.

В результате террористической атаки повреждены фасады двух многоэтажных домов, один из которых еще не заселен. Жертв нет, двум пострадавшим оказана амбулаторная помощь, — отметил он.

По его словам, обломки также попали на территорию одного из местных промышленных предприятий. Все оперативные службы работают слаженно, оценивается материальный ущерб, уточнил Малков.

Утром 16 января пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 106 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 44 и 22 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Рязанской областей соответственно, по 11 — над Ростовской и Воронежской областями. Семь БПЛА ликвидировали над Курской областью, еще по четыре — над Тульской и Волгоградской областями.

