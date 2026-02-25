Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 14:52

Си Цзиньпин «разжевал» Мерцу суть китайского подхода по Украине

Си Цзиньпин подчеркнул важность диалога в урегулировании конфликта на Украине

Си Цзиньпин Си Цзиньпин Фото: Yan Yan/XinHua/Global Look Press
Китай рассматривает мирный диалог как ключевой инструмент урегулирования украинского конфликта, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Пекине. По его словам, которые приводит Центральное телевидение Китая, конструктивные переговоры могут стать основой для стабилизации во всем регионе.

Ключ к решению проблемы заключается в настойчивом поиске решений посредством диалога и переговоров, — сказал лидер КНР.

Ранее Мерц заявил, что Германия «делает все возможное» для оснащения Украины дальнобойными ракетными системами, включая организацию их совместного производства в стране. Он подчеркнул, что Берлин сознательно ограничивает публичную информацию о поставках вооружений.

Военный эксперт Александр Собянин между тем отметил, что список стран — членов «ядерного клуба» расширяется — это угрожает безопасности всего мира. По его словам, правительства стран Запада могут передать ядерные технологии откровенно «безумным» государствам — в том числе украинскому, так как их «не жаль».

