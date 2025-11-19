ФРГ «делает все возможное» для оснащения Украины дальнобойными ракетными системами, включая организацию их совместного производства на территории страны, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. На пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном он подчеркнул, что Берлин сознательно ограничивает публичную информацию о поставках вооружений. Трансляция мероприятия велась на сайте правительства республики.

Я могу лишь сказать, что мы делаем все, что можем, чтобы оснастить украинскую армию системами, которые имеют соответствующую дальнобойность. И этого будет больше в ближайшие недели и месяцы, если станет необходимо, вплоть до производства таких систем на самой Украине, — заявил Мерц.

Канцлер уклонился от прямого ответа о поставках ракет Taurus, сосредоточившись на общих планах усиления украинской армии. Позиция Мерца отличается от линии его предшественника Олафа Шольца, полностью исключавшего передачу Taurus. В Москве неоднократно предупреждали о последствиях таких поставок: как отмечал посол РФ в Германии Сергей Нечаев, это приведет к принципиально новому уровню российско-германских отношений.

Тем временем стало известно, что в Германии на 88 предприятиях запланировано сокращение почти 150 тыс. рабочих мест. Отмечается, что такие массовые сокращения служат тревожным сигналом и указывают на провалы в экономической политике как нынешнего, так и предыдущих правительств страны.