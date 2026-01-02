Новый год — 2026
Южная группировка разгромила 26 блиндажей ВСУ за сутки

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Войска беспилотных систем российской Южной группировки уничтожили за минувшие сутки 26 блиндажей и укрытий ВСУ, сообщил начальник пресс-центра этой группировки Вадим Астафьев. По его словам, это произошло на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях.

Войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожены шесть антенн связи, два наземных робототехнических комплекса, 26 блиндажей и укрытий ВСУ, семь пунктов управления и восемь антенн БПЛА, сбиты восемь беспилотников противника, — сказал Астафьев.

Офицер пресс-центра группировки «Восток» Дмитрий Миськов, в свою очередь, добавил, что в полосе ответственности его группировки были уничтожены три станции спутниковой связи Starlink. Также противник потерял шесть пунктов управления БПЛА, были сбиты 19 беспилотников самолетного типа.

Ранее в силовых структурах рассказали, что подразделения бригады Вооруженных сил Украины комплектовались более двух недель для организации контратак в районе Лимана в Харьковской области. По данным источника, бойцы группировки «Север» продвинулись на данном участке вглубь обороны противника. Им удалось отразить пять контратак, которые проводили штурмовые группы 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ и 120-й отдельной бригады территориальной обороны Украины. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

До этого в российских силовых структурах говорили, что наступательная активность Вооруженных сил Украины заметно снизилась на участке между населенными пунктами Меловое и Хатнее в Харьковской области. Солдаты массово отказываются выполнять приказы о проведении контратак. Такое морально-психологическое состояние личного состава заставило командование ВСУ изменить тактику.

