Стало известно, на что пошли в ВСУ ради атаки на позиции ВС России

Подразделения бригады Вооруженных сил Украины комплектовались более двух недель для организации контратак в районе Лимана в Харьковской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По данным источника, бойцы группировки «Север» продвинулись на данном участке вглубь обороны противника. Им удалось отразить пять контратак, которые проводили штурмовые группы 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ и 120-й отдельной бригады территориальной обороны Украины. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

В лесу возле Лимана на Харьковском направлении для проведения контратак противник более двух недель доукомплектовывал подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады. Успеха не имел, в штурм отказались идти боевики 225-го отдельного штурмового полка, — сказал источник.

Ранее в российских силовых структурах говорили, что наступательная активность Вооруженных сил Украины заметно снизилась на участке между населенными пунктами Меловое и Хатнее в Харьковской области. Солдаты массово отказываются выполнять приказы о проведении контратак. Такое морально-психологическое состояние личного состава заставило командование ВСУ изменить тактику.