Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 10:31

Стало известно, на что пошли в ВСУ ради атаки на позиции ВС России

ВСУ для контратак у Лимана свыше двух недель комплектовали подразделения

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Подразделения бригады Вооруженных сил Украины комплектовались более двух недель для организации контратак в районе Лимана в Харьковской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По данным источника, бойцы группировки «Север» продвинулись на данном участке вглубь обороны противника. Им удалось отразить пять контратак, которые проводили штурмовые группы 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ и 120-й отдельной бригады территориальной обороны Украины. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

В лесу возле Лимана на Харьковском направлении для проведения контратак противник более двух недель доукомплектовывал подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады. Успеха не имел, в штурм отказались идти боевики 225-го отдельного штурмового полка, — сказал источник.

Ранее в российских силовых структурах говорили, что наступательная активность Вооруженных сил Украины заметно снизилась на участке между населенными пунктами Меловое и Хатнее в Харьковской области. Солдаты массово отказываются выполнять приказы о проведении контратак. Такое морально-психологическое состояние личного состава заставило командование ВСУ изменить тактику.

Лиман
Харьковская область
ВС РФ
ВСУ
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Сжигаются заживо»: Захарова не сдержалась после страшного преступления ВСУ
«Симптом агонии»: Сальдо раскрыл, из-за чего Киев решился на удар по Хорлам
Стало известно, кто мог помочь ВСУ атаковать кафе в Херсонской области
«Ублюдки на Украине»: Захарова об атаке ВСУ на Хорлы в новогоднюю ночь
Появились кадры, как неадекват в Петербурге набросился на таксиста
Россиянам рассказали, как победить «диктатуру маркетинга»
Забудьте о похмелье! Этот рецепт супа вернет вас к жизни за 15 минут
Военэксперт предложил изменить формат СВО после атаки ВСУ на кафе
Россиянам рассказали, как защитить кожу от зимних морозов
Сальдо предположил, кто стоит за новогодним ударом ВСУ
Раскрыто число жертв взрыва на популярном горнолыжном курорте
Появились первые фото с места удара ВСУ по Хорлам
Хорлы остаются под угрозой после смертельной атаки ВСУ в новогоднюю ночь
Стало известно, откуда прилетели ударившие по херсонскому кафе БПЛА ВСУ
Диетолог объяснил сильную тягу к сладкому и жирному
В США оценили вероятность победы Зеленского на выборах
Мирошник назвал атаку ВСУ по Хорлам преднамеренным актом терроризма
Экономист раскрыл, как избежать блокировок при переводах самому себе
Захарова сравнила атаку ВСУ под Херсоном со сжиганием людей в Хатыни
Раскрыты детали смерти актрисы Малющевой перед Новым годом
Дальше
Самое популярное
МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина
Мир

Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри
Общество

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.