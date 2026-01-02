Желудок придет в норму: средство от похмелья — холодный суп с кефиром

Готовим холодный суп на кефире для бодрости с утра. Это средство от похмелья не нужно варить! Ингредиенты: два огурца, пол-литра кефира, немного миндальных орехов, чеснок (один зубчик), укроп, ложка оливкового масла, соль по вкусу.

Как готовить антипохмельный холодный суп: огурцы порежьте крупно, мелко нарежьте укроп, чеснок раздавите. Орехи мелко покрошите, сложите все в миску, кроме орехов. Залейте кефиром, влейте масло, посолите. Хорошо перемешайте суп-средство от похмелья. Когда будете есть, сверху добавьте измельченный миндаль.

Этот суп с кефиром от похмелья сразу освежает. Кисломочный продукт помогает желудку прийти в норму, а орешки добавляют энергии. Сочные огурцы и зелень наполняют тело влагой.