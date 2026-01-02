Сожгли 26 блиндажей и две бронемашины ВСУ: успехи ВС РФ к утру 2 января

Войска беспилотных систем российской Южной группировки уничтожили за минувшие сутки 26 блиндажей и укрытий ВСУ, сообщил начальник пресс-центра этой группировки Вадим Астафьев. По его словам, это произошло на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 2 января?

Разгромили 26 блиндажей ВСУ

«Войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожены шесть антенн связи, два наземных робототехнических комплекса, 26 блиндажей и укрытий ВСУ, семь пунктов управления и восемь антенн БПЛА, сбиты восемь беспилотников противника», — сказал Астафьев.

Офицер пресс-центра группировки «Восток» Дмитрий Миськов, в свою очередь, добавил, что в полосе ответственности его группировки были уничтожены три станции спутниковой связи Starlink. Также противник потерял шесть пунктов управления БПЛА, были сбиты 19 беспилотников самолетного типа.

Уничтожили 42 пункта управления БПЛА ВСУ

Военнослужащие российской группировки «Запад» за минувшие сутки уничтожили 42 пункта управления украинскими беспилотниками, сообщил начальник пресс-центра этой группировки войск Иван Бигма. По его словам, также расчеты ПВО и мобильные огневые группы «Запада» сбили в воздухе 16 беспилотников самолетного типа.

«Выявлены и уничтожены 42 пункта управления БПЛА», — сказал Бигма.

Он отметил, что также расчеты группировки уничтожили четыре миномета и 12 наземных робототехнических комплексов противника. Также ВСУ лишились барражирующего боеприпаса и 46 тяжелых боевых квадрокоптеров.

Разгромили опорники ВСУ у Гуляйполя

Артиллерийские расчеты «Гиацинт-Б» группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в районе Гуляйполя Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Там отметили, что военнослужащие войск беспилотных систем также обнаружили и уничтожили несколько единиц автомобильной техники и квадроциклов вместе с живой силой ВСУ.

Расчеты ствольной артиллерии «Гиацинт-Б» 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й армии группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение по выявленным целям. В результате артиллерийских ударов опорные пункты противника были уничтожены, что лишило его возможности удерживаться на подготовленных позициях и выстраивать новую оборону западнее населенного пункта Гуляйполе, — говорится в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что в результате действий войск беспилотных систем группировки войск «Восток» нарушено снабжение противника. Сорвана также переброска ВСУ на данном направлении.

Сожгли две бронемашины ВСУ беспилотниками

Военнослужащие расчетов войск беспилотных систем группировки войск «Центр» обеспечили уничтожение двух бронированных машин ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России. Там отметили, что на этом же направлении расчеты реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады нанесли площадной удар по укреплениям формирований ВСУ, уничтожив скопление живой силы и военной техники.

«Аэроразведка местности велась с высоты в несколько тысяч метров, что позволило успешно пройти зоны действия средств РЭБ и обнаружить цели на дальних оборонительных рубежах противника. Полученные координаты выявленных целей передавались артиллерийским расчетам, которые наносили высокоточные удары по выявленным вражеским целям. Две бронированные машины ВСУ были успешно уничтожены на марше», — говорится в материале.

