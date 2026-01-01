«Было непросто»: Зеленский рассказал о переменах в отношениях с США

«Было непросто»: Зеленский рассказал о переменах в отношениях с США Зеленский заявил, что Украина изменила градус в отношениях с США

Украина смогла изменить «градус» в отношениях с США, заявил президент страны Владимир Зеленский в новогоднем обращении, опубликованном в его Telegram-канале. По словам главы государства, это было «совсем непросто».

Было совсем непросто добиться такого изменения градуса в отношениях Украины и США, — сказал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что подпишет только «сильное» соглашение по урегулированию конфликта в стране. В качестве примера договоров, которые не устроят Киев, Зеленский привел Будапештский меморандум и минские соглашения.

Ранее Зеленский заявил, что план мирного урегулирования конфликта на Украине уже практически составлен. По словам политика, он готов на 90%.

При этом, по данным газеты The New York Times, на личных встречах президент США Дональд Трамп часто называл Зеленского «ублюдком». Издание отмечает, что еще во время своего первого президентского срока Трамп обвинял в попытках вмешательства в американские выборы именно Украину, а не Россию.