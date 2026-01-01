Зеленский раскрыл, насколько готов договор по урегулированию на Украине Зеленский заявил о готовности мирного соглашения по Украине на 90%

План мирного урегулирования конфликта на Украине готов на 90%, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующее заявление прозвучало в ходе его новогоднего поздравления.

Сейчас мы говорим о 90% <…> готовности к мирному соглашению, — заявил украинский президент.

Ранее известный ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Зеленский оказался в безвыходном положении из-за комплекса фатальных проблем. Он отметил, что по украинскому лидеру сильно ударили коррупционные скандалы и поражения ВСУ на фронте.

До этого американский президент Дональд Трамп назвал своего специального посланника Кита Келлога «идиотом» после его слов об «отважности» Зеленского. Инцидент произошел в феврале 2025 года по итогам Мюнхенской конференции по безопасности. Трамп высказал свою оценку советникам после встречи с Келлогом в Овальном кабинете.

Кроме того, европейские политические элиты крайне обеспокоены позицией американского лидера, который публично заявил о «взаимопонимании» с российским коллегой Владимиром Путиным. По информации журналистов, один из высокопоставленных чиновников ЕС уже открыто назвал американского президента наивным, подчеркнув, что такая риторика подрывает единство Запада.