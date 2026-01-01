Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 06:43

Зеленский раскрыл, насколько готов договор по урегулированию на Украине

Зеленский заявил о готовности мирного соглашения по Украине на 90%

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

План мирного урегулирования конфликта на Украине готов на 90%, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующее заявление прозвучало в ходе его новогоднего поздравления.

Сейчас мы говорим о 90% <…> готовности к мирному соглашению, — заявил украинский президент.

Ранее известный ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Зеленский оказался в безвыходном положении из-за комплекса фатальных проблем. Он отметил, что по украинскому лидеру сильно ударили коррупционные скандалы и поражения ВСУ на фронте.

До этого американский президент Дональд Трамп назвал своего специального посланника Кита Келлога «идиотом» после его слов об «отважности» Зеленского. Инцидент произошел в феврале 2025 года по итогам Мюнхенской конференции по безопасности. Трамп высказал свою оценку советникам после встречи с Келлогом в Овальном кабинете.

Кроме того, европейские политические элиты крайне обеспокоены позицией американского лидера, который публично заявил о «взаимопонимании» с российским коллегой Владимиром Путиным. По информации журналистов, один из высокопоставленных чиновников ЕС уже открыто назвал американского президента наивным, подчеркнув, что такая риторика подрывает единство Запада.

Владимир Зеленский
Украина
соглашения
поздравления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Финляндии заявили о задержании судна Fitburg с россиянами на борту
В России увеличился МРОТ
ВСУ лишились до взвода солдат после прилета по казармам
Трамп раскрыл свое самое главное новогоднее желание
Москва и Тегеран продолжили консультироваться по поставкам российского газа
Вытащит с того света: средство от похмелья с куриным бульоном
Зеленский раскрыл, насколько готов договор по урегулированию на Украине
Лукашенко объявил 2026 год особенным для прекрасной половины
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 января
Разгромили шесть дронов и нанесли поражение: успехи ВС РФ к утру 1 января
Две страны в Европе перестали признавать старые российские паспорта
Названы потери ВСУ за сутки
Российские военные за неделю сбили шесть БПЛА «Баба-яга»
Российский БПЛА помешал военным ВСУ скрыться у Гришино
Российские системы ПВО уничтожили десятки БПЛА над Тульской областью
Два дома попали под удар БПЛА в российском регионе
Почему снится летучая мышь: секреты ночных видений
Трамп выступил с резкими заявлениями в адрес Франции и Джорджа Клуни
Родителям в семьях с детьми изменили условия для получения пособия
Девятый БПЛА попытался атаковать Москву
Дальше
Самое популярное
Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Мясо под шубой выручает на все праздники — вкуснейшее, и гарнира не надо: классика для Нового года
Общество

Мясо под шубой выручает на все праздники — вкуснейшее, и гарнира не надо: классика для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.