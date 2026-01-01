На личных встречах президент США Дональд Трамп часто называл украинского лидера Владимира Зеленского «ублюдком», пишет The New York Times со ссылкой на пятерых помощников главы Белого дома. В издании отметили, что еще во время своего первого президентского срока Трамп обвинял в попытках вмешательства в американские выборы именно Украину, а не Россию. Также он пытался добиться от Киева помощи в расследовании, направленном против экс-главы Белого дома Джо Байдена и его семьи.

На встречах господин Трамп иногда говорил о Зеленском: «Он ублюдок», — сказано в материале.

Ранее бывшая помощница Байдена Тара Рид говорила, что Трамп испытывает уважение к своему российскому коллеге Владимиру Путину и даже немного его опасается. По ее словам, президент РФ любит русский народ и суверенное государство. Президент России готов защищать эти ценности, и Трамп, по мнению Рид, прекрасно об этом осведомлен.

До этого Трамп провел новогодний праздник в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Он пожелал мира на всей земле в наступающем 2026 году. Президент кратко пообщался с журналистами у входа в бальный зал в компании первой леди Мелании Трамп. Обращаясь к гостям, он заявил, что дела в стране идут отлично.