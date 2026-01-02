Мадуро рассказал, сколько раз говорил с Трампом Мадуро заявил, что лишь один раз говорил с Трампом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что у него был только один разговор с американским лидером Дональдом Трампом. По его словам, беседа велась в уважительном ключе. Информация об этом появилась в Telegram-канале президента Венесуэлы.

Я видел предположения о втором разговоре. У нас был только один разговор. Он позвонил мне в пятницу, 21 ноября, из Белого дома, а я был во дворце Мирафлорес. Мы говорили десять минут, и это был разговор уважительный, очень уважительный, — сказал Мадуро.

Ранее Трамп обсудил с Мадуро возможность провести двустороннюю встречу. В их разговоре также принял участие госсекретарь США Марко Рубио. В ходе беседы поднимался вопрос организации встречи двух лидеров на территории США, но на данный момент четких планов по ее проведению пока нет.

До этого источники утверждали, что администрация Дональда Трампа рассматривает варианты проведения операции по задержанию или физическому устранению Мадуро. Вашингтон также изучает возможность отправки военного контингента в латиноамериканскую страну для установления контроля над стратегически важной инфраструктурой и нефтяными месторождениями.