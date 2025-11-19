Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 12:27

В США раскрыли радикальные планы администрации Трампа против Мадуро

NYT: администрация Трампа обсуждает возможность операций для ликвидации Мадуро

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Администрация главы Белого дома Дональда Трампа обсуждает возможности для проведения операции по поимке или ликвидации президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. Кроме того, Вашингтон может направить военных в латиноамериканскую страну для захвата критической инфраструктуры или нефтяных месторождений.

Одна из мер, находящихся на рассмотрении администрации Трампа, является отправка спецподразделений для поимки или ликвидации Мадуро, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что США отвергли предложение Мадуро об уходе в отставку в течение двух или трех лет, потребовав немедленно покинуть пост. Помимо этого, стороны тайно возобновили переговоры, ранее прерванные при американском лидере Дональде Трампе в октябре.

До этого телеканал CNN сообщил, что возможная военная операция США в Венесуэле повторит провальную высадку американского десанта в заливе Свиней на Кубе в 1961 году с целью свержения Фиделя Кастро. По мнению журналистов, точечные удары беспилотниками не смогут остановить идущий через Венесуэлу наркотрафик.

США
Дональд Трамп
Венесуэла
операции
Николас Мадуро
