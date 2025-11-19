Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 12:18

Президент Венесуэлы пытался договориться с США насчет отставки

NYT: США отвергли план Мадуро по отсрочке отставки на два-три года

Николас Мадуро Николас Мадуро Фото: Jesus Vargas/dpa/Global Look Press
США отвергли предложение президента Венесуэлы Николаса Мадуро об уходе в отставку в течение двух или трех лет, потребовав немедленно покинуть пост, пишет The New York Times. По информации издания, стороны тайно возобновили переговоры, ранее прерванные при американском лидере Дональде Трампе в октябре.

В материале говорится, что на прошлой неделе Трамп провел две встречи с советниками по ситуации в Венесуэле, поручив ЦРУ подготовить планы секретных операций. Переговоры с правительством Венесуэлы велись втайне, но были приостановлены в прошлом месяце.

Белый дом ужесточил позицию по Венесуэле, отказавшись от компромиссных вариантов с переходным периодом. Администрация американского президента неоднократно заявляла о непризнании легитимности Мадуро.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон может провести переговоры с Каракасом. При этом он подчеркнул, что диалог как решение был предложен венесуэльской стороной. До этого лидер США утверждал, что принял решение о действиях, которые необходимо предпринять в отношении Венесуэлы. Однако в беседе с журналистами политик признал, что пока не может им раскрыть, какого именно мнения он придерживается.

Николас Мадуро
Венесуэла
США
отставки
