Трамп принял финальное решение по Венесуэле Трамп заявил, что сформировал мнение о действиях в отношении Венесуэлы

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, беседуя с журналистами на борту своего самолета по пути в штат Флорида, сказал, что принял решение о действиях, которые необходимо предпринять в отношении Венесуэлы. При этом глава государства признал, что пока не может раскрыть, какого мнения он придерживается.

Я не могу сказать вам, в чем оно заключается, но я составил свое мнение, — сказал Трамп.

Хозяин Белого дома также затронул вопрос борьбы с поставками наркотиков. По словам Трампа, США и Венесуэла добились «большого прогресса» в данном вопросе.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США используют угрозу применения фентанила в качестве химического оружия для обоснования законности ударов по венесуэльским судам. Журналисты указали на отсутствие доказательств производства наркотического вещества на территории Венесуэлы.

До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился с публичным призывом к Трампу, выступив против развязывания новых военных конфликтов. Это заявление политика прозвучало во время митинга в Каракасе.