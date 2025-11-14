Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 13:09

«Больше никакого Афганистана»: Мадуро обратился к Трампу с посланием

Мадуро обратился к Трампу и призвал добиться мира между США и Венесуэлой

Президент Венесуэлы Николас Мадуро Президент Венесуэлы Николас Мадуро Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился с публичным призывом к американскому лидеру Дональду Трампу, выступив против развязывания новых военных конфликтов. Как пишет CNN, это заявление политика прозвучало во время митинга в Каракасе.

Объединиться [необходимо] ради мира. Больше никаких бесконечных войн. Больше никаких несправедливых войн. Больше никакой Ливии. Больше никакого Афганистана, — сказал политик.

На вопрос журналиста о возможном обращении к народу Соединенных Штатов Мадуро заявил о необходимости объединения усилий граждан обеих стран. Телеканал вместе с этим отмечает, что венесуэльский президент уклонился от прямого ответа на вопрос о возможной американской агрессии.

Ранее СМИ писали, что самолет президента Венесуэлы вылетел из Каракаса в направлении Кубы. Воздушное судно, предположительно, следовало в Гавану. Речь идет о самолете Airbus A340-200 авиакомпании Conviasa с бортовым номером YV1004, имеющем статус президентского лайнера.

До этого профессор криминологии Тихоокеанского университета Перу Хосе Луис Перес Гуадалупе заявил, что возможная американская агрессия против Венесуэлы будет противоречить интересам президента США. Он пояснил, что информация о планируемой военной операции усиливает националистические настроения среди населения латиноамериканской страны, что укрепляет позиции Мадуро.

