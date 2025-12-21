Трамп против Мадуро, смерть Лобоцкого, наступление на Харьков: что дальше

Источники сообщили, что США просят Россию помочь в ситуации с Венесуэлой, раскрыта причина смерти актера Анатолия Лобоцкого, ВС РФ наращивают активность на Харьковском направлении — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Трамп просит Россию помочь в вопросе Венесуэлы?

Украинский Telegram-канал «Картель» сообщил, что президент США Дональд Трамп не собирается нападать на Венесуэлу. По его словам, главная задача хозяина Белого дома — «измотать нервы» венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро настолько, чтобы его страна пошла на передачу нефтяных месторождений американцам. По словам инсайдеров, понимая всю сложность задачи, Трамп неожиданно попросил Россию о помощи.

«Так вот, Трамп хочет, чтобы Россия помогла ему с „венесуэльским кейсом“. Помогла как, спросите вы? Да очень просто: убедила Мадуро дать право трамповским нефтяным компаниям сесть на венесуэльский нефтяной трафик. <…> Проблема тут в том, что, кроме России, на Мадуро имеет огромное влияние верховный лидер Китая Си [Цзиньпин]. Вопрос еще вот в чем: а что Трамп даст России за посредничество в торгах? Для Украины вся история вокруг Венесуэлы невыгодна, так как проблемы Киева перестанут кого-либо интересовать в мировой прессе, а это для РФ козырь», — отметил «Картель».

Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Аналитики подчеркнули, что Вашингтон выдвинул целую серию выгодных предложений для Москвы: снятие санкций в случае подписания мирного плана по Украине, развитие экономического сотрудничества и даже строительство туннеля между Чукоткой и Аляской. Однако есть один нюанс: мирный план, выдвинутый командой Трампа за неделю до Рождества, так же далек от реализации, как во время августовского саммита в Анкоридже, считают эксперты.

Они напомнили, что Венесуэла, как и вся Южная Америка, входит в зону интересов Китая. А американский президент предлагает Москве расписаться в том, что экономическое сотрудничество с США для России интереснее, чем с КНР. Но это не так: Россия и Китай являются огромными «наземными гигантами», отношения между которыми не зависят от ситуации на море, высказались эксперты.

По мнению источников, «распотрошить» Венесуэлу военным путем не удастся. Наоборот, Пентагон рискует впервые столкнуться в бою с современным оружием российского и китайского производства, а наземное вторжение в латиноамериканские джунгли завяжет на шее у Трампа кровавый бант «нового Вьетнама», заключили аналитики.

Раскрыта причина смерти актера Лобоцкого

Утром 20 декабря скончался известный российский актер театра и кино Анатолий Лобоцкий. Как сообщили его близкие, артиста не стало после продолжительной болезни. Прощание состоится в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. По сведениям Telegram-канала SHOT, предположительная причина смерти Лобоцкого — онкологическое заболевание.

«У народного артиста РФ был рак легкого, в прошлом году ему удалили опухоль. По нашей информации, актера не стало сегодня (20 декабря. — NEWS.ru) утром. Анатолий Лобоцкий долгое время лечился, но болезнь взяла верх», — говорится в сообщении.

Анатолий Лобоцкий Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Еще в октябре Telegram-канал Mash писал, что у Лобоцкого обнаружили быстрораспространяющуюся опухоль, после того как он обратился в больницу с жалобами на боли в груди. По данным источника, в 2024 году артисту удалили часть легкого из-за периферического рака, но «болезнь поразила и другие органы».

На фоне сообщений об опухоли Лобоцкий отказывался комментировать состояние своего здоровья, отмечая только, что «самочувствие терпимое, насколько это может быть в 66 лет». До последних дней жизни он служил в театре Маяковского и снимался в кино.

Лобоцкий родился 14 января 1959 года в Тамбове, окончил режиссерский факультет Тамбовского филиала Московского государственного института культуры и ГИТИС. В 1985 году его приняли в труппу театра Маяковского. Его дебют в кино состоялся в 1988 году в ленте «Объективные обстоятельства». Однако широкая популярность пришла к артисту в 2000 году после выхода фильма «Зависть богов», где он сыграл главного героя Андрэ.

Затем актер снялся в картинах «На углу, у Патриарших», «Личная жизнь доктора Селивановой», «Адмиралъ», «Черная кровь», «Молодежка», «Калашников» и других. Всего в его фильмографии насчитывается более 120 работ. В ближайшее время должны выйти два сериала с его участием — «Чудо-доктор» и «Разворот».

«Северяне» продолжают «давить» ВСУ под Харьковом

Telegram-канал «Северный ветер» отметил, что на Харьковском направлении авиация ВКС РФ, артиллерия и «Солнцепеки» группировки российских войск «Север» наращивают активность на всех участках фронта, помогая штурмовикам. По его информации, ВСУ не выдерживают натиска и отступают, неся большие потери в живой силе.

«В районе Старицы „северяне“ продвинулись на четырех участках в лесном массиве. Общее продвижение составило до 400 м. <...> В лесу западнее Лимана „Воины Севера“ заняли два опорных пункта противника и продвинулись на 250 метров, закрепляются. В Вильче наши штурмовики заняли порядка 30 домовладений, продвинувшись на 250 м. В западной части Волчанских Хуторов „северяне“ продвинулись на 150 метров, закрепляются. На участке фронта Меловое — Хатнее наши бойцы продвинулись на шести участках и овладели двумя лесными массивами. Общее продвижение составило до 700 м», — добавили авторы канала.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Как заявили в Минобороны РФ, на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух тяжелых механизированных, четырех механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и двух бригад Нацгвардии. Кроме того, подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили населенный пункт Новоплатоновка.

«Всего в зоне ответственности группировки войск „Север“ противник потерял свыше 1425 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 74 автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня „Град“, семь станций радиоэлектронной борьбы, 11 складов боеприпасов и материальных средств», — резюмировали в ведомстве.

Читайте также:

Беременные в рядах ВСУ, крах в Димитрове: новости СВО к вечеру 21 декабря

Наступление ВС РФ на Запорожье 21 декабря: обвал обороны, штурм в Гуляйполе

Зимний туман и холод до -14? Погода в Москве в начале недели: чего ждать

Людоед умер в коридоре поликлиники: как жил и убивал Михаил Малышев

Подростки с ножами в школе и учительница-педофилка: главные ЧП недели