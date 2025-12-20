Громкий дебют и награда из рук Путина: самые яркие кадры из жизни Лобоцкого
Анатолий Лобоцкий
Фото: Persona Stars/053/legion-media.ru
Утром 20 декабря скончался известный российский актер театра и кино Анатолий Лобоцкий. Как сообщили его близкие, артиста не стало после продолжительной болезни. Прощание состоится в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского.
Лобоцкий родился 14 января 1959 года в Тамбове, окончил режиссерский факультет Тамбовского филиала Московского государственного института культуры и ГИТИС. В 1985 году его приняли в труппу театра Маяковского, где он служил до последних дней своей жизни.
Лобоцкий дебютировал в кино в 1988 году в ленте «Объективные обстоятельства». Однако широкая популярность пришла к нему в 2000 году после выхода фильма «Зависть богов», где он сыграл главного героя Андрэ. Затем актер снялся в картинах «На углу, у Патриарших», «Личная жизнь доктора Селивановой», «Адмиралъ», «Черная кровь», «Молодежка», «Калашников» и других. Всего в его фильмографии насчитывается более 120 работ. В ближайшее время должны выйти два сериала с его участием — «Чудо-доктор» и «Разворот».
Актер был четыре раза женат. В первом браке с Надеждой Смирновой у него родился сын Станислав. Во время учебы в ГИТИСе Лобоцкий состоял в отношениях с актрисой Еленой Мольченко, после расставания с которой женился на девушке по имени Наталья. Она родила ему дочь Анну.
В третий раз Лобоцкий взял в жены телеведущую Ольгу Ибрагимову. У них есть общий сын. В 2001 году артист связал себя узами брака с коллегой Юлией Рутберг. Пара вместе строила загородный дом, но развелась спустя девять лет брака.
В 2013 году Лобоцкому было присвоено звание народного артиста России, а в 2014 году он получил из рук президента РФ Владимира Путина соответствующий нагрудный знак. В 2019 году за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность актер был награжден орденом Дружбы.
Самые яркие фото звезды российского телевидения — в галерее NEWS.ru.
Актриса Юлия Рутберг с мужем — актером Анатолием Лобоцким и сыном Григорием в посольстве Италии, где прошел прием в честь открытия фестиваля «Золотая маска», 2008 год
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Владимир Меньшов с супругой Верой Алентовой (слева) и внуком Андреем на церемонии закладки именной плиты режиссера на Аллее звезд кино в Москве. Справа — Юлия Рутберг с мужем — актером Анатолием Лобоцким
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Герой пьесы Канарейка Джим — заслуженный артист России Анатолий Лобоцкий
Фото: Людмила Похомова/ИТАР-ТАСС
Валентина Талызина и Анатолий Лобоцкий на открытии III Международного кинофестиваля им. А. Тарковского «Зеркало»
Фото: Смирнов Владимир/ITAR-TASS
Анна Ардова, Игорь Костолевский, Светлана Немоляева и Анатолий Лобоцкий (слева направо) во время сбора труппы Московского академического театра имени Владимира Маяковского, 2018 год
Фото: Александр Щербак/ТАСС
Анатолий Лобоцкий в роли слуги Канта Мартина и Юлия Соломатина в роли племянницы лучшего друга Канта Фоби Грин в сцене из спектакля Марюса Ивашкявичюса «Кант»
Фото: Владимир Федоренк/РИА Новости
Вячеслав Ковалев в роли Ильи Ильича Обломова и Анатолий Лобоцкий в роли Захара (слева) в сцене из спектакля «Обломов»
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Президент России Владимир Путин (слева) и артист театра им Вл. Маяковского Анатолий Лобоцкий на церемонии вручения государственных наград в области науки и культуры в Большом Кремлевском дворце, 2014 год
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Игорь Костолевский (Генри Хиггинс) и Анатолий Лобоцкий (Пикеринг) (слева направо) в сцене из спектакля «Пигмалион»
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Анатолий Лобоцкий (Арнольф) и Станислав Кардашев (Орас) (справа) в сцене из спектакля «Школа жён»
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости