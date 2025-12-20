Громкий дебют и награда из рук Путина: самые яркие кадры из жизни Лобоцкого

Утром 20 декабря скончался известный российский актер театра и кино Анатолий Лобоцкий. Как сообщили его близкие, артиста не стало после продолжительной болезни. Прощание состоится в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского.

Лобоцкий родился 14 января 1959 года в Тамбове, окончил режиссерский факультет Тамбовского филиала Московского государственного института культуры и ГИТИС. В 1985 году его приняли в труппу театра Маяковского, где он служил до последних дней своей жизни.

Лобоцкий дебютировал в кино в 1988 году в ленте «Объективные обстоятельства». Однако широкая популярность пришла к нему в 2000 году после выхода фильма «Зависть богов», где он сыграл главного героя Андрэ. Затем актер снялся в картинах «На углу, у Патриарших», «Личная жизнь доктора Селивановой», «Адмиралъ», «Черная кровь», «Молодежка», «Калашников» и других. Всего в его фильмографии насчитывается более 120 работ. В ближайшее время должны выйти два сериала с его участием — «Чудо-доктор» и «Разворот».

Актер был четыре раза женат. В первом браке с Надеждой Смирновой у него родился сын Станислав. Во время учебы в ГИТИСе Лобоцкий состоял в отношениях с актрисой Еленой Мольченко, после расставания с которой женился на девушке по имени Наталья. Она родила ему дочь Анну.

В третий раз Лобоцкий взял в жены телеведущую Ольгу Ибрагимову. У них есть общий сын. В 2001 году артист связал себя узами брака с коллегой Юлией Рутберг. Пара вместе строила загородный дом, но развелась спустя девять лет брака.

В 2013 году Лобоцкому было присвоено звание народного артиста России, а в 2014 году он получил из рук президента РФ Владимира Путина соответствующий нагрудный знак. В 2019 году за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность актер был награжден орденом Дружбы.

Самые яркие фото звезды российского телевидения — в галерее NEWS.ru.