Названо место прощания с актером Лобоцким

Прощание с народным артистом России Анатолием Лобоцким состоится в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского, заявили ТАСС в пресс-службе учреждения. Там подчеркнули, что информация о дате прощания и месте захоронения появится позже.

Церемония прощания пройдет в театре, о дате прощания будет сообщено дополнительно, как и о месте захоронения, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что причиной смерти известного актера театра и кино стала продолжительная болезнь. В окружении Лобоцкого рассказали, что его смерть не стала неожиданной. Еще в октябре Telegram-канал Mash писал, что у артиста обнаружили быстрораспространяющуюся опухоль, из-за которой ему пришлось удалить часть легкого.

Лобоцкий умер в возрасте 66 лет. С 1985 года он служил в театре имени Маяковского, где сыграл десятки ярких ролей. Широкую известность ему принесла роль французского переводчика Андрэ в мелодраме Владимира Меньшова «Зависть богов». За эту работу актер получил приз за лучшее исполнение мужской роли на фестивале «Виват, кино России!».

Также Лобоцкий запомнился зрителям по роли отца Саши Кострова в сериале «Молодежка» и по образу полковника Глухова в фильме «Калашников». Актер был четырежды женат, у него осталось четверо детей. Подробности семейной жизни он предпочитал не выносить на публику.