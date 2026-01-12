Немецкие дроны разочаровали ВСУ на поле боя

Украинские военнослужащие столкнулись с массовыми проблемами при использовании беспилотников немецкого производства в боях против России, пишет немецкое издание Die Welt, ссылаясь на внутренние документы и интервью с военными. По данным газеты, дроны компании Helsing GmbH, позиционирующей себя как европейского гиганта в этой сфере, оказались почти непригодными для боевого применения.

Как сообщает издание, летательные аппараты Helsing применяются на Украине с 2025 года. Однако первые месяцы их эксплуатации обернулись, по словам одного из украинских военных, «фиаско». Многие дроны либо не могли быть запущены, либо падали сразу после старта. При этом компания, достигшая миллиардных оборотов, продолжает поставлять свою продукцию.

Helsing GmbH позиционирует себя в качестве европейского гиганта в сфере производства беспилотников и уже достигла оборотов в миллиарды евро. С 2025 года ее летательные аппараты применяются на Украине. Однако внутренние документы и интервью военнослужащих ставят под сомнение образ, который компания создает публично для своих покупателей, — утоняется в публикации.

В настоящее время, как отмечает Die Welt, производитель пытается устранить дефекты и готовит новую партию дронов для поставки на Украину. Остается вопрос, выдержат ли эти изделия проверку реальными боевыми условиями.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к европейским странам с требованием срочно передать Киеву зенитные ракеты, хранящиеся на их складах. Он также настоял на активизации финансовых взносов по программе закупки американского вооружения для ВСУ.