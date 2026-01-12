Супруга президента Кипра разорвала связи с благотворительным фондом

Супруга президента Кипра Филиппа Карсера в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена) объявила о выходе из руководства благотворительной организации. Решение связано со скандалом вокруг предполагаемого незаконного финансирования избирательной кампании ее мужа Никоса Христодулидиса.

Карсера заявила, что покинет пост в Независимом агентстве социальной поддержки (AFKS), чтобы прекратить попытки опорочить репутацию и честь семьи. Как подчеркнула первая леди, ее статус жены президента не делает нападки допустимыми.

Я не позволю никому и дальше порочить мою мораль и честность, а также моральные принципы моего мужа и моей семьи под предлогом деятельности AFKS, от которой ни один член управляющего комитета не получает ни малейшей личной выгоды, — написала первая леди.

Поводом стала публикация видео с обвинениями в адрес президента в незаконном финансировании избирательной кампании сомнительными денежными средствами. Они якобы были замаскированы под пожертвования, чтобы обойти лимит в €1 млн.

Ранее стало известно, что французские следователи провели повторный обыск в парижской штаб-квартире американской консалтинговой компании McKinsey. Уголовное расследование по делу о незаконном финансировании избирательной кампании главы государства Эммануэля Макрона было инициировано еще в 2022 году.