По делу о незаконном финансировании Макрона в Париже прошли обыски

Французские следователи провели повторный обыск в парижской штаб-квартире американской консалтинговой компании McKinsey, передает агентство AFP со ссылкой на источники. Уголовное расследование по делу о незаконном финансировании избирательной кампании главы государства Эммануэля Макрона было инициировано еще в 2022 году.

Примечательно, что обыски уже проводились не только в офисах McKinsey, но и в штаб-квартире пропрезидентской партии «Возрождение», а также в домах нескольких руководителей компании. Власти подозревают возможные финансовые нарушения. Сам Макрон утверждает, что узнал о расследовании из СМИ. По его словам, счета компании уже «неоднократно проверялись» и ему «никто не писал и не звонил» по этому делу.

Ранее Макрон заявил, что российские пользователи соцсетей якобы создали миллионы ложных аккаунтов, в которых сообщали о нашествии постельных клопов в республике. По его мнению, эта кампания была направлена на провокацию паники и подрыв доверия к французским государственным институтам. При этом никаких доказательств такой версии Макрон не привел.