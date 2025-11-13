Макрон набросился на Россию из-за французских клопов Макрон считает, что новости о клопах во Франции исходят из России

Президент Франции Эммануэль Макрон высказал мнение, что сообщения о нашествии постельных клопов в республике якобы исходят из России, передает Dépêche. В то же время глава государства признал наличие проблемы с паразитами.

Проблема с клопами и правда была... но она стала на протяжении нескольких недель главной темой в стране, — поделился Макрон с читателями издания на встрече в Тулузе.

Президент Франции предположил, что российские пользователи соцсетей якобы создали миллионы ложных аккаунтов. По его мнению, за счет этого удалось привлечь внимание к проблеме. При этом доказательств такой версии Макрон не привел.

