13 ноября 2025 в 11:17

Макрон набросился на Россию из-за французских клопов

Макрон считает, что новости о клопах во Франции исходят из России

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Jonathan Rebboah/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон высказал мнение, что сообщения о нашествии постельных клопов в республике якобы исходят из России, передает Dépêche. В то же время глава государства признал наличие проблемы с паразитами.

Проблема с клопами и правда была... но она стала на протяжении нескольких недель главной темой в стране, — поделился Макрон с читателями издания на встрече в Тулузе.

Президент Франции предположил, что российские пользователи соцсетей якобы создали миллионы ложных аккаунтов. По его мнению, за счет этого удалось привлечь внимание к проблеме. При этом доказательств такой версии Макрон не привел.

Ранее российские туристы столкнулись с нашествием постельных клопов в четырехзвездочном отеле Египта. Инцидент произошел в Шарм-эш-Шейхе на территории Sharm Resort Hotel Ex. Crowne Plaza. Постояльцы пожаловались на сильный зуд и многочисленные укусы на ногах, а сотрудники отеля заявили, что свободных номеров нет.

Франция
Эммануэль Макрон
клопы
Россия
