13 ноября 2025 в 11:02

Россияне столкнулись с нашествием клопов в четырехзвездочном отеле

В Египте туристы из РФ столкнулись с постельными клопами в отеле Шарм-эш-Шейха

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Туристы из России столкнулись с нашествием постельных клопов в Египте, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника, постояльцы отеля Sharm Resort Hotel Ex. Crowne Plaza жалуются на сильный зуд и множественные укусы.

По словам туристов, сразу после заселения они увидели клопов, не боявшихся света. Отдыхающим пришлось быстро убегать из номера, но сотрудники отеля не принимали претензий, утверждая, что свободных комнат нет. Та же самая ситуация наблюдалась и в других номерах.

Позднее туристы начали жаловаться на сильный зуд и следы укусов на ногах. Многие боятся, что клопы залезут в чемодан и вместе с ними улетят домой. Насекомые трудновыводимы из-за быстрой адаптации и устойчивых к химии яиц. Они легко прячутся в щелях, могут не питаться месяцами и переносят отравляющие средства. Укусы клопов могут спровоцировать отек Квинке или анафилактический шок.

Ранее королевская кобра проникла в отель в Таиланде, где живут российские туристы. Инцидент произошел в четырехзвездочном отеле на Пхукете. Одну из самых крупных ядовитых змей заметили около холла с лифтами.

