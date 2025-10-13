Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 19:30

Самолет Эрдогана только со второй попытки приземлился в Шарм-эш-Шейхе

Самолет Эрдогана дважды заходил на посадку в Шарм-эш-Шейхе

Реджеп Тайип Эрдоган Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Mustafa Kaya/Handout via Xinhua/Global Look Press

Самолет с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом только со второй попытки совершил посадку в аэропорту города Шарм-эш-Шейх, сообщил ТАСС. В первый раз президентский борт проскочил взлетно-посадочную полосу аэропорта и, проведя некоторое время над Красным морем, впоследствии приземлился.

Турецкого политика у места проведения саммита встретил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. В состав турецкой делегации также вошли глава МИД Хакан Фидан, глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын, глава Управления по связям при администрации президента Бурханеттин Дуран и главный советник президента по вопросам внешней политики и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.

Позже турецкий президент прибыл на саммит по Газе и там подшутил над внешностью премьер-министра Италии Джорджи Мелони, фрагмент их беседы сняли тележурналисты. Лидер государства заявил, что итальянский премьер «выглядит великолепно», но ей необходимо «бросить курить». Шутку Эрдогана поддержал французский коллега Эммануэль Макрон. Он добавил, что желание турецкого коллеги невозможно исполнить.

