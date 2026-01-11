Израиль собирается снова атаковать Газу

Израильская армия подготовила планы новой наступательной операции в секторе Газа, сообщило издание The Times of Israel. Там отметили, что начало намечено на март, целью будет расширение подконтрольной Израилю зоны внутри анклава за пределы нынешней «желтой линии».

Один из источников отметил, что Израиль не сможет начать эту операцию без одобрения и поддержки со стороны США. Вашингтон же, по его словам, по-прежнему пытается сохранить в силе перемирие, установленное в Газе в октябре 2025 года.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что выступает против создания палестинского государства. Свою позицию он озвучил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Тель-Авиве. По мнению политика, такая страна будет стремиться к уничтожению Израиля.

Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять лидера страны Джаред Кушнер подготовили план восстановления сектора Газа стоимостью $112 млрд (9 трлн рублей). Инициатива, названная «Проект Рассвет», рассчитана на десятилетие и ставит целью превращение разрушенной территории в современный город. В материалах, однако, не указаны источники денежных средств и место для проживания 2 млн местных жителей на время работ.