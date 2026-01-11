Король Марокко столкнулся с неприятным недугом

Король Марокко Мухаммед VI пройдет лечение из-за болей в пояснице, пишет марокканское агентство MAP. Уточняется, что общее состояние здоровья монарха не вызывает опасений.

Его величество король страдает из-за болей в пояснице, сопряженных мышечным спазмом, — сообщили журналисты.

Как указал лечащий врач монарха профессор Лахсен Беламани, боли «не имеют каких-либо признаков тяжести». Королю требуется «соответствующее медицинское лечение и период функционального покоя».

