Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 05:39

Король Марокко столкнулся с неприятным недугом

Врач Беламани: королю Марокко Мухаммеду VI необходимо лечение

Король Марокко Мухаммед VI Король Марокко Мухаммед VI Фото: PPE/face to face/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Король Марокко Мухаммед VI пройдет лечение из-за болей в пояснице, пишет марокканское агентство MAP. Уточняется, что общее состояние здоровья монарха не вызывает опасений.

Его величество король страдает из-за болей в пояснице, сопряженных мышечным спазмом, — сообщили журналисты.

Как указал лечащий врач монарха профессор Лахсен Беламани, боли «не имеют каких-либо признаков тяжести». Королю требуется «соответствующее медицинское лечение и период функционального покоя».

Ранее Карл III предпринял беспрецедентный шаг, решив публично рассказать о своем личном опыте борьбы с раком. Монарх присоединился к масштабной благотворительной кампании, которая носит название «Борись против рака». 77-летний король подчеркнул важность ранней диагностики и поделился деталями собственного диагноза.

До этого брат короля Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзор официально лишился последних королевских титулов. Такое решение связано со скандалом вокруг его контактов с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Орден Подвязки исключил его из своего реестра. Также Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был исключен из Королевского Викторианского ордена.

короли
Марокко
лечение
боли
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Артиллеристы РФ поразили сеть «опорников» ВСУ в лесу
Удары возмездия и порты в огне: успехи ВС РФ к утру 11 января
«Полное уничтожение»: в КНДР предупредили Японию о риске милитаризма
Король Марокко столкнулся с неприятным недугом
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 11 января
Мужчина застрелил шестерых человек, включая 7-летнюю девочку
Гороскоп на 11 января: устраиваем семейный ужин и не болтаем по пустякам
Израиль собирается снова атаковать Газу
К чему снится много кошек: толкование по сонникам
Трамп распорядился по поводу плана вторжения в Гренландию
Защита Блиновской подала кассационную жалобу на ее приговор
В Турции заявили, что Трамп «забивает последние гвозди» в мировой порядок
«Возможно, это намек»: на Западе поразмыслили об ударе «Орешником»
В Воронеже 13 домов получили повреждения из-за атаки БПЛА
Часть американских ракет Tomahawk в Нигерии не сработали
Известный певец погиб в авиакатастрофе после пророческого сна
Раскрыто, сколько раз за сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР
Стало известно об успехах ВС РФ при охоте на «Бабу-ягу»
Фаза Луны сегодня, 11 января: не верим обольстителям, избегаем агрессии
Число жертв лавин во Франции увеличилось
Дальше
Самое популярное
Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке
Общество

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине
Европа

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.