02 декабря 2025 в 04:08

Карл III забрал у брата Эндрю последние королевские титулы

Принц Эндрю Принц Эндрю Фото: i-Images/Pool/Global Look Press
Брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор официально лишился своих последних королевских титулов на фоне скандала вокруг его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, передает The Gazette. Там отметили, что Орден Подвязки — высший рыцарский орден Великобритании и один из старейших в мире, — исключил его из своего реестра, как и Королевский Викторианский орден.

Король распорядился, чтобы назначение Эндрю Альберта Кристиана Эдварда Маунтбеттена-Виндзора рыцарем-компаньоном Благороднейшего ордена Подвязки, датированное 23 апреля 2006 года, было отменено и аннулировано, а его имя было удалено из реестра указанного ордена, — сказано в материале.

Ранее стало известно, что британский принц Эндрю, брат короля Карла III, который лишился всех титулов на фоне секс-скандала, готовится переехать в особняк стоимостью 60 млн фунтов (6,4 млрд рублей). Сандригемское поместье занимает свыше 8 тыс. гектаров. Однако конкретный дом, куда переедет принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, пока не назван.

До этого стало известно, что принц проводит целые дни за просмотром телевизора и видеоиграми. По информации журналистов, член королевской семьи просыпается поздно и после завтрака отправляется в комнату с гигантским телевизором. Он увлекается военными видеоиграми, такими как Call of Duty, а также смотрит фильмы про войну и трансляции гольф-турниров.

