27 декабря 2025 в 14:30

Погода в Москве в воскресенье, 28 декабря: ждать ли сильных морозов и ветра

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Москве и Московской области завтра, 28 декабря, ожидаются осадки в виде снега, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на воскресенье?

Какая погода будет в Москве 28 декабря

В Москве завтра, 28 декабря, ожидаются осадки в виде мокрого снега.

«28 декабря будет облачная погода. Ночью снег, местами сильный. Температура в Москве ночью — от -4 до -2 градусов, по области — от -7 до -2. Днем небольшой, местами умеренный снег. Температура днем в Москве — от -4 до -2 градусов, по области — от -7 до -2 градусов. Ветер юго-восточный и восточный, 5–10 м/с. Гололедица», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что до конца месяца в российской столице температура воздуха будет только понижаться.

«Далее до конца декабря температура воздуха будет с каждым днем только понижаться, и с неба продолжит сыпать снег. В субботу днем — от 0 до -3 градусов, в воскресенье — от -3 до -6 градусов. В понедельник дневная температура не превысит -7 градусов», — отметил метеоролог.

По данным метеосервисов, 28 декабря в столичном регионе ожидается морозная погода. Днем температура составит -4 градуса, а ночью усилятся морозы до -7 градусов. Осадки маловероятны, небо будет малооблачным или пасмурным. Ветер будет умеренным, восточных направлений, что усилит ощущение холода. Атмосферное давление останется повышенным, около 730–732 мм ртутного столба.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 28 декабря

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 декабря в Санкт-Петербурге ожидаются небольшие осадки в виде снега.

«28 декабря будет пасмурная погода. Временами снег. Ветер северо-западный, северный умеренный, ночью и в первой половине дня местами порывы до сильного. Температура воздуха в течение суток — от -3 до -1 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал, что с 28 декабря придут морозы.

«С 28 декабря температура воздуха постепенно, но уверено будет только понижаться. Сначала температура воздуха в Санкт-Петербурге — от -2 до -7 градусов, ближе к Новому году — от -5 до -10 градусов. Снегом не засыплет, но он будет довольно часто», — отметил метеоролог.

Иван Смирнов
И. Смирнов
