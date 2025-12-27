Нарушение правил обгона привело к жуткой аварии под Выборгом Три человека погибли в ДТП на трассе в Выборгском районе Ленобласти

Три человека погибли в результате лобового столкновения на трассе в Выборгском районе Ленинградской области, сообщили в региональном главке МВД России. Авария произошла из-за того, что 35-летний водитель Mitsubishi Lancer совершил выезд на встречную полосу для обгона в запрещенном месте и столкнулся с автомобилем Changan Uni-K.

35-летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer при совершении обгона, в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен», выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Changan Uni-K под управлением 59-летнего водителя, — говорится в сообщении.

