27 декабря 2025 в 16:17

Нарушение правил обгона привело к жуткой аварии под Выборгом

Три человека погибли в ДТП на трассе в Выборгском районе Ленобласти

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Три человека погибли в результате лобового столкновения на трассе в Выборгском районе Ленинградской области, сообщили в региональном главке МВД России. Авария произошла из-за того, что 35-летний водитель Mitsubishi Lancer совершил выезд на встречную полосу для обгона в запрещенном месте и столкнулся с автомобилем Changan Uni-K.

35-летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer при совершении обгона, в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен», выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Changan Uni-K под управлением 59-летнего водителя, — говорится в сообщении.

Ранее в региональном управлении МВД сообщили, что на трассе М-7 в Нижегородской области произошла авария со смертельным исходом с участием грузового и двух легковых автомобилей. По данным ведомства, в результате данного дорожного происшествия трое человек погибли непосредственно на месте, а четвертый скончался позднее в медицинском учреждении, куда был доставлен в критическом состоянии.

Кроме того, в Главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что на 11-м километре автодороги Песочное — Киссолово был сбит молодой человек. Согласно заявлению ведомства, 18-летний пешеход, двигавшийся прямо по проезжей части, дважды попал под колеса автомобилей и скончался на месте, после чего полиция инициировала проверку по данному факту.

