Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 11:28

Россиянин убил соседа по коммуналке самурайским мечом

Житель Выборга зарезал соседа катаной во время пьяной ссоры

Фото: t.me/sledcom47
Подписывайтесь на нас в MAX

В городе Выборг Ленинградской области мужчина убил мечом «Катана» своего соседа по коммунальной квартире, сообщили в пресс-службе регионального СК СКР. Ссора между ними произошла после распития спиртных напитков.

Потерпевшему была вызвана скорая помощь. Проведенные реанимационные мероприятия результатов не дали. Врачами скорой медицинской помощи констатирована его смерть, — сообщили в ведомстве.

Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему предъявят обвинение, следствие уже ходатайствует о заключении его под стражу.

До этого Пушкинский суд Санкт-Петербурга арестовал местного жителя Вечеслава Кнырикова, напавшего с катаной на полицейского. Петербуржец в момент совершения преступления был пьян.

Ранее во Владивостоке от полученных ран умерла 58-летняя женщина, которую в ходе семейного конфликта ранил ее брат. В результате этого же нападения погибла их 80-летняя мать. Против мужчины завели уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух или более лиц». Его заключили под стражу на два месяца.

происшествия
Ленинградская область
следователи
Выборг
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Баку и Ереван проведут переговоры о границах в Армении
В Кремле объяснили отсутствие Мединского на переговорах в Абу-Даби
В Кремле раскрыли важную деталь переговоров в Женеве
Песков раскрыл, что будут обсуждать на мирных переговорах в Женеве
Астрономы зафиксировали превращение массивной звезды в черную дыру
Песков рассказал о роли Дмитриева на переговорах по Украине в Женеве
«Идеальный вариант!»: Лукашенко рассказал, как США «сглупили» с Мадуро
Шведский король с иронией ответил на падение лыжницы на Олимпиаде
Политолог ответил, как Трамп может воспользоваться задержанием Галущенко
«Ураганное течение»: Симоньян раскрыла страшные детали борьбы с раком
Спасатели напомнили правила безопасности при сжигании чучела на Масленицу
Технолог ответила, можно ли греть мед
«Отрабатывает»: Медведчук нашел объяснение нападкам Зеленского на Орбана
Девять человек погибли из-за падения снега и льда с крыш в России
Майданов сообщил о важной акции, которую проводит в честь своего юбилея
В российских магазинах стали продавать меньше огурцов
Заточили в психушке: кровавая маньячка из Зюзино планирует месть полиции?
Судьба пропавших рыбаков остается неизвестной четвертый день
Биатлонисткам стало плохо из-за бургеров на Олимпиаде
«Всегда уничтожай архивы»: Захарова подколола США за новую инициативу
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.