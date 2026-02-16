Россиянин убил соседа по коммуналке самурайским мечом Житель Выборга зарезал соседа катаной во время пьяной ссоры

В городе Выборг Ленинградской области мужчина убил мечом «Катана» своего соседа по коммунальной квартире, сообщили в пресс-службе регионального СК СКР. Ссора между ними произошла после распития спиртных напитков.

Потерпевшему была вызвана скорая помощь. Проведенные реанимационные мероприятия результатов не дали. Врачами скорой медицинской помощи констатирована его смерть, — сообщили в ведомстве.

Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему предъявят обвинение, следствие уже ходатайствует о заключении его под стражу.

До этого Пушкинский суд Санкт-Петербурга арестовал местного жителя Вечеслава Кнырикова, напавшего с катаной на полицейского. Петербуржец в момент совершения преступления был пьян.

Ранее во Владивостоке от полученных ран умерла 58-летняя женщина, которую в ходе семейного конфликта ранил ее брат. В результате этого же нападения погибла их 80-летняя мать. Против мужчины завели уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух или более лиц». Его заключили под стражу на два месяца.