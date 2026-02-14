Петербуржец накинулся на полицейского с самурайским мечом Суд в Санкт-Петербурге арестовал мужчину, ударившего полицейского катаной

Пушкинский суд Санкт-Петербурга арестовал местного жителя Вечеслава Кнырикова, напавшего с катаной на полицейского, сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram. Петербуржец в момент совершения преступления был пьян.

Кнырикову предъявили обвинение, отношение к обвинению он высказывать отказался, но против меры возражал, — говорится в сообщении.

Следствие установило, что Кныриков возражал против задержания полицией его знакомого. При этом он взял катану и нанес сотруднику полиции один удар по руке. Полицейский получил резаную рану кисти и лучевой артерии, а также повреждения мышц и суставов.

