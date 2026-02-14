Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 14:15

Петербуржец накинулся на полицейского с самурайским мечом

Суд в Санкт-Петербурге арестовал мужчину, ударившего полицейского катаной

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Пушкинский суд Санкт-Петербурга арестовал местного жителя Вечеслава Кнырикова, напавшего с катаной на полицейского, сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram. Петербуржец в момент совершения преступления был пьян.

Кнырикову предъявили обвинение, отношение к обвинению он высказывать отказался, но против меры возражал, — говорится в сообщении.

Следствие установило, что Кныриков возражал против задержания полицией его знакомого. При этом он взял катану и нанес сотруднику полиции один удар по руке. Полицейский получил резаную рану кисти и лучевой артерии, а также повреждения мышц и суставов.

Ранее жительницу Ямала оштрафовали за нападение на полицейских — сотрудники правоохранительных органов приехали, чтобы изъять у нее детей. Суд приговорил женщину к выплате штрафа в размере 30 тыс. рублей, обвинение не стало настаивать на присуждении реального срока.

До этого в Москве 16-летний подросток напал с ножом на охранника в торговом центре на Ореховом бульваре. Подозреваемого задержали. По версии следствия, он также оказал сопротивление полиции и ранил двух сотрудников.

полиция
Санкт-Петербург
нападения
злоумышленники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мюнхенская конференция обернулась скандалом из-за Зеленского
Захарова привела весомое доказательство неонацистской политики Киева
Розенбаум озолотился на пиве
Стало известно, чего лишилась Джессика Альба после развода
Жители одного города России лишились возможности получить права
Звезда «Танцев со звездами» вышел из СИЗО: что известно о деле Леденева?
Путин выразил соболезнования родным и близким историка Роя Медведева
Россиянам напомнили о важном церковном празднике 14 февраля
Пожилая вдова сделала британцу предложение в доме престарелых
Германия оказалась на грани газового коллапса
Украинские мошенники начали орудовать в Польше, не утруждаясь знанием языка
Олимпиада-2026: новости 14 февраля, несправедливое судейство, провокатор
Военэксперт назвал главные изъяны ВСУ
Потолок рухнул на студентов в РЭУ им. Плеханова
Хищения в «Калашникове»: что за скандал, кто и сколько украл, подробности
Российская пара загадочно умерла за границей с разницей в шесть дней
Названа сумма, заработанная Шайдоровым за сенсационное золото Олимпиады
США убедили Индию больше не закупать российскую нефть
Жителя Тюмени осудили за сотрудничество с «Легионом «Свобода России»
Россия стала «малиновой королевой» мира
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.