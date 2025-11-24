День матери
24 ноября 2025 в 09:40

Подросток устроил резню в ТЦ

В Москве 16-летний подросток напал на охранника в ТЦ с ножом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Москве 16-летний подросток напал с ножом на охранника в ТЦ на Ореховом бульваре, сообщили в управлении СК по столице. Задержанного подозревают в совершении сразу нескольких серьезных преступлений: в попытке убийства и еще двух эпизодах нападения на представителей власти.

По версии следствия, 23 ноября 2025 года подросток, находясь в торговом центре, напал на охранника, который ранее сделал ему замечание, и нанес мужчине не менее двух ножевых ранений. Охранник выжил, так как ему своевременно оказали медицинскую помощь и доставили в больницу.

Позже, когда сотрудники полиции проводили операцию по задержанию подозреваемого, он оказал сопротивление и ранил двух полицейских, правоохранители получили раны рук. В настоящее время малолетний злоумышленник задержан. Следователи осмотрели место происшествия и назначили экспертизы, в ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее в Петербурге группа подростков устроила конфликт с местными жителями после замечания из-за шума. Юноши сначала обстреляли мужчин снежками, затем напали с кулаками и лопатой, а в какой-то момент в ход пошел пистолет. Вскоре во дворе поднялся шум, и жители вызвали полицию, которая задержала двух 15-летних хулиганов.

