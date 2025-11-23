Международный муниципальный форум стран БРИКС
Школьники напали на мужчин из-за замечания

В Мурино подростки напали на мужчин во дворе после замечания из-за шума

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
В Мурино группа подростков устроила конфликт с местными жителями после замечания из-за шума, передает Telegram-канал Readovka. Юноши сначала обстреляли мужчин снежками, затем напали с кулаками и лопатой, а в какой-то момент в ход пошел пистолет.

Однако местные жители не испугались взбешенных подростков. Один из мужчин даже предложил юноше провести поединок один на один. Вскоре во дворе поднялся шум, и жители вызвали полицию, которая задержала двух 15-летних хулиганов. Теперь родители подростков будут нести ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию детей.

Ранее в Воркуте группа подростков в торговом центре устроила дебош, угрожая сотрудникам пунктов выдачи и бросая бутылки. Правоохранители прибыли на место и успокоили молодых людей, но позже те вернулись с требованием удалить записи с камер видеонаблюдения. В результате повторного столкновения один из подростков и его друзья напали на полицейского. Всех хулиганов удалось поймать, а в отношении 17-летнего лидера возбуждено дело о нападении на представителя власти.

