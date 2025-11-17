Банда подростков напала на полицейского

В Воркуте группа подростков напала на полицейского, передает Telegram-канал Baza. Инцидент произошел после того, как правоохранители прибыли в торговый центр из-за дебоша.

Пьяная группа молодых людей угрожала сотрудникам пунктов выдачи в ТЦ и бросала бутылки. Полицейские их успокоили, но впоследствии они вернулись и потребовали у сотрудников удалить записи с камер видеонаблюдения, на которые попало их буйство.

Когда полиция снова прибыла на место, толпа окружила одного из полицейских. Возникла стычка, в ходе которой один из подростков начал бить представителя закона. Его друзья тут же присоединились к нападению.

Всех хулиганов удалось поймать. В отношении 17-летнего «главаря» возбуждено дело о нападении на представителя власти.

