Один из работников шахты пропал из-за прорыва воды В Воркуте произошел прорыв воды в шахте «Комсомольская»

Прорыв воды зафиксирован в шахте «Комсомольская» в Воркуте Республике Коми, сообщили в пресс-службе компании «Воркутауголь». По ее данным, в момент аварии там находились пятеро работников. Четверо из них самостоятельно выбрались на поверхность, пятого пока не нашли.

На шахте «Комсомольская» произошел инцидент. <...> На данный момент идут поиски проходчика участка подготовительных работ № 2 Сергея Ясиненко 1982 года рождения, — говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел 17 сентября в 09:45 по московскому времени. Вода в шахте прорвалась во время работ по зачистке бункера просыпи в зумпфовой части скипового ствола.

Ранее несчастный случай со смертельным исходом произошел на золотодобывающем предприятии в поселке Многовершинный Хабаровского края во время транспортировки взрывчатых веществ. В результате детонации взрывчатого вещества в шахте погибли три работника. По предварительной информации, к случайной детонации привело нарушение правил промышленной безопасности.