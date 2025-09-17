Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 13:58

Один из работников шахты пропал из-за прорыва воды

В Воркуте произошел прорыв воды в шахте «Комсомольская»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Прорыв воды зафиксирован в шахте «Комсомольская» в Воркуте Республике Коми, сообщили в пресс-службе компании «Воркутауголь». По ее данным, в момент аварии там находились пятеро работников. Четверо из них самостоятельно выбрались на поверхность, пятого пока не нашли.

На шахте «Комсомольская» произошел инцидент. <...> На данный момент идут поиски проходчика участка подготовительных работ № 2 Сергея Ясиненко 1982 года рождения, — говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел 17 сентября в 09:45 по московскому времени. Вода в шахте прорвалась во время работ по зачистке бункера просыпи в зумпфовой части скипового ствола.

Ранее несчастный случай со смертельным исходом произошел на золотодобывающем предприятии в поселке Многовершинный Хабаровского края во время транспортировки взрывчатых веществ. В результате детонации взрывчатого вещества в шахте погибли три работника. По предварительной информации, к случайной детонации привело нарушение правил промышленной безопасности.

Воркута
Коми
шахты
прорывы
работники
пропавшие
