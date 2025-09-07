Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 04:26

Три человека погибли на шахте золотодобывающего предприятия под Хабаровском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На золотодобывающем предприятии в поселке Многовершинный Хабаровского края произошел несчастный случай со смертельным исходом. В результате детонации взрывчатого вещества в шахте погибли три работника, сообщает СК России по региону.

ЧП произошло в ходе транспортировки взрывчатых веществ. По предварительной информации, нарушение правил промышленной безопасности привело к случайной детонации.

В шахте в поселке Многовершинный в ходе перевозки взрывчатого вещества произошла его детонация, в результате взрыва трое работников погибли, — указано в сообщении.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц). На месте работают следователи и эксперты, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что обрушение горной породы произошло на руднике в Оймяконском районе Якутии. В ГУ МЧС по республике уточнили, что один человек пострадал, наружу вывели 55 сотрудников.

шахты
Хабаровский край
смерти
СК РФ
