На руднике в Якутии произошло обрушение горной породы

Обрушение горной породы произошло на руднике в Оймяконском районе Якутии, сообщили в ГУ МЧС по республике. Там уточнили, что один человек пострадал, наружу выводят 55 сотрудников.

На момент обрушения горной породы на данном горизонте находился один человек, всего на руднике находились 55. Производится вывод рабочего персонала на поверхность, — говорится в публикации.

Указывается, что на месте происшествия задействованы отделение военизированного горно-спасательного отряда МЧС России и команда рудника. Работа предприятия остановлена.

До этого на шахте «Черемуховская» в поселке Черемухово произошло обрушение стен, в результате которого двое сотрудников оказались под завалами. Специалисты СУБР незамедлительно приступили к их эвакуации. Все горняки, находившиеся в шахте, были подняты на поверхность. Причиной обрушения стенки выработки стал горный удар.

Тем временем в Курагинском районе Красноярского края произошло обрушение горной породы на шахте АО «Артемовский рудник», в результате чего погиб 30-летний гражданин Узбекистана, соответствующую информацию распространила региональная прокуратура. Инцидент произошел 26 августа во время проведения буровых работ.