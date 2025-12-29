Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 11:15

Хозяин отеля продавал обманутую иностранку гостям

В Индии хозяин отеля сделал из иностранки проститутку и продавал ее гостям

Полиция Индии Полиция Индии Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В индийском регионе Надия хозяин гостиницы превратил иностранку в проститутку и предоставлял ее услуги постояльцам, передает The Statesman. 22-летнюю жительницу Бангладеш обманом привезли в Индию под предлогом трудоустройства, после чего продали в рабство владельцу гостиницы «Кали Ма», расположенной в Бахадурпуре.

Мужчина принуждал ее к занятию проституцией с гостями. Пострадавшей удалось сбежать, однако 19 декабря при нелегальной попытке пересечь границу страны ее задержали пограничники. Девушку допросили, и она поделилась с правоохранителями деталями произошедшего. Вскоре владелец отеля был взят под стражу, и теперь идет расследование, чтобы выявить всех причастных к торговле людьми.

Ранее правозащитник Иван Мельников сообщил НСН, что тысячи россиянок могут быть в рабстве в странах Юго-Восточной Азии. Он отметил, что, помимо россиянок, в таком положении могут оказаться женщины из Китая и Индии. Мельников подчеркнул, что основной проблемой является сексуальное рабство, и что россиянок часто заманивают в такие ситуации обманными методами.

Индия
отели
рабство
иностранцы
обман
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Нечего жить вместе»: Емельяненко раскрыл причину развода с женой
Джулия Робертс и Ричард Гир снимутся в «Красотке-2»
Бородин ответил, могут ли Долину лишить звания народной артистки
Силы ПВО отбили налет дронов ВСУ на российский регион
Цискаридзе развенчал популярный миф о себе
Лепс решил избавиться от недвижимости за полмиллиарда рублей
Юрист ответил, что грозит подозреваемой в убийстве своих детей в Иркутске
Наступление ВС РФ на Харьков 29 декабря: «азовцев» перемалывают в Купянске
Певица Слава заявила, что резонанс вокруг дела о квартире Долиной начался с нее
В театре Всеволода Шиловского покажут комедию «Папа в паутине»
Россиянин в пьяном угаре зарезал канцелярским ножом знакомую в сауне
Турэксперт оценила риск отказа во въезде в Таиланд для россиян
Ученые назвал лекарства, которые не стоит принимать вместе с алкоголем
Путин разрешил подтверждать возраст через MAX при покупке табака
В Госдуме объяснили позицию по лишению Долиной звания народной артистки
Почему не работает WhatsApp 29 декабря: где сбои в РФ, полная блокировка
Третьеклассник напал на других школьников в подмосковном Красногорске
Россиянка заживо сожгла трех человек
Организатор пространства рассказала, как расхламить дом перед Новым годом
Хозяин отеля продавал обманутую иностранку гостям
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.