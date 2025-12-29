Хозяин отеля продавал обманутую иностранку гостям

В индийском регионе Надия хозяин гостиницы превратил иностранку в проститутку и предоставлял ее услуги постояльцам, передает The Statesman. 22-летнюю жительницу Бангладеш обманом привезли в Индию под предлогом трудоустройства, после чего продали в рабство владельцу гостиницы «Кали Ма», расположенной в Бахадурпуре.

Мужчина принуждал ее к занятию проституцией с гостями. Пострадавшей удалось сбежать, однако 19 декабря при нелегальной попытке пересечь границу страны ее задержали пограничники. Девушку допросили, и она поделилась с правоохранителями деталями произошедшего. Вскоре владелец отеля был взят под стражу, и теперь идет расследование, чтобы выявить всех причастных к торговле людьми.

Ранее правозащитник Иван Мельников сообщил НСН, что тысячи россиянок могут быть в рабстве в странах Юго-Восточной Азии. Он отметил, что, помимо россиянок, в таком положении могут оказаться женщины из Китая и Индии. Мельников подчеркнул, что основной проблемой является сексуальное рабство, и что россиянок часто заманивают в такие ситуации обманными методами.