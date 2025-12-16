Правозащитник раскрыл, сколько россиянок оказались в рабстве в Азии Правозащитник Мельников: тысячи россиянок могут быть в рабстве в Азии

Тысячи россиянок могут быть в рабстве в Юго-Восточной Азии, заявил НСН правозащитник Иван Мельников. Он не исключил, что общее число женщин, оказавшихся в подобной ситуации, переваливает за десятки тысяч. Помимо гражданок России, в рабство попадают жительницы Китая и Индии.

Самая распространенная проблема — это сексуальное рабство в разных странах: наших соотечественниц зовут работать моделями и заманивают в рабство обманным путем. В такие ситуации попадают десятки, а то и сотни тысяч человек не только из России, но также из Китая и Индии, и это только в странах Юго-Восточной Азии, — предупредил Мельников.

Он добавил, что проблему рабства следует решать на уровне стран БРИКС. По мнению правозащитника, ситуация требует привлечения сотрудников правоохранительных органов и Интерпола, дипломатов, а также волонтеров.

Ранее сообщалось, что модель из Сибири стала жертвой похищения в Мьянме. Ее вывезли в джунгли и лишили документов, после того как предложили работу в Таиланде. Сейчас жизнь похищенной и других заложников находится под угрозой из-за возможного обстрела скам-центра, где может вестись торговля органами.