ФБР участвовало в захвате президента Венесуэлы Патель: в операции по захвату Мадуро с женой участвовало ФБР

В операции Соединенных Штатов по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес участвовало элитное подразделение ФБР, предназначенное для спасения заложников, заявил глава ведомства Кэш Патель в интервью телеканалу Fox News. Также, по его словам, были задействованы тактическая авиация и морские силы.

Группа оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации ФБР (CIRG) руководит нашими подразделениями тактической авиации и специализированных операций, включая группу по освобождению заложников. <...> Они были включены в состав штурмовой группы, а также морских сил, — рассказал Патель.

Ранее президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что заслуги элитного спецназа «Дельта» (Delta Force) в захвате Мадуро и его супруги нет. По его словам, венесуэльского лидера предали в ближайшем окружении. Спецназ прилетел на вертолете в нужное время, и им просто передали президента из рук в руки. Успех полностью был обеспечен качественной работой с информаторами, отметил он.