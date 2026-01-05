Атака США на Венесуэлу
05 января 2026 в 17:37

«Симптом глубокой деградации»: политолог об отставке Малюка

Политолог Рубаев заявил о глубокой деградации на Украине после отставки Малюка

Василий Малюк Василий Малюк Фото: Социальные сети
Отставка руководителя СБУ Василия Малюка говорит о глубокой деградации в системе украинской власти, заявил RT политолог Аслан Рубаев. Эксперт отметил, что не стоит оценивать увольнение чиновника как локальный скандал.

Я думаю, что отставка Малюка и заявления, которые сейчас звучат, говорят о неприкрытой коммерции в адрес СБУ, это не просто некий локальный скандал вокруг Малюка, а симптом глубокой деградации государственных институтов Украины, — подчеркнул Рубаев.

Местные спецслужбы используют свою власть для собственного обогащения и давления на бизнес, подчеркнул политолог. По его словам, структурам не интересна судьба обычных украинцев.

Ранее Малюк заявил об уходе со своего поста. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ назначил временно исполняющим обязанности главы СБУ Евгения Хмару, который до этого занимал должность начальника Центра специальных операций «А».

До этого Зеленский рассказал, что предложил министру обороны страны Денису Шмыгалю возглавить Министерство энергетики. Он добавил, что надеется на поддержку депутатов Верховной рады в этом вопросе.

