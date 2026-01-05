В России усилят поддержку семей с детьми Путин объявил о дополнительной помощи семьям с детьми

Российский лидер Владимир Путин поручил расширить государственную поддержку семей с детьми. Соответствующая задача вошла в перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Документ опубликован на сайте Кремля.

Правительству РФ с учетом ранее данных поручений <...> подготовить и представить предложения по комплексной модернизации мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей, имеющих детей. В том числе на улучшение их жилищных условий, предусмотрев увеличение размера государственной поддержки таких семей в зависимости от количества детей в семье, — говорится в документе.

Также президент России поручил регионам принять меры для улучшения ситуации с продленкой для младшеклассников. Кроме того, он дал поручение разработать комплекс мер, направленных на формирование вовлеченного и ответственного отцовства.

