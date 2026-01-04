В России предложили ограничить стоимость подарка учителю до 10 тыс. рублей

Максимальная стоимость подарка для учителя должна составлять 10 тыс. рублей, заявил ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб. По его словам, на эти деньги в Москве можно купить большую коробку хороших конфет и букет цветов.

Я считаю, что стоимость подарка для учителей или врачей можно ограничить суммой в 10 тыс. рублей с учетом наших цен и инфляции. <…> Если это 1 сентября, День учителя, Новый год или другие праздники, то дарят подарки учителям, врачам — это наше выражение благодарности людям, которые учат и лечат наших детей и нас, — отметил Гриб.

До этого лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов заявил, что в России нужно установить административную ответственность за оскорбление школьных педагогов. Политик подчеркнул, что главная цель предлагаемой меры — не карательная, а превентивная, направленная на предотвращение конфликтов в образовательной среде.

До этого депутат Госдумы Николай Новичков заявил, что школьникам следует давать больше домашних заданий в предновогодний период. По его словам, учителей, а также медицинских и социальных специалистов нужно полностью освободить от работы в этот период.