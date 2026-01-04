Атака США на Венесуэлу
04 января 2026 в 19:00

В России предложили ограничить стоимость подарка учителю до 10 тыс. рублей

Гриб предложил ограничить стоимость подарка для учителя до 10 тыс. рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Максимальная стоимость подарка для учителя должна составлять 10 тыс. рублей, заявил ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб. По его словам, на эти деньги в Москве можно купить большую коробку хороших конфет и букет цветов.

Я считаю, что стоимость подарка для учителей или врачей можно ограничить суммой в 10 тыс. рублей с учетом наших цен и инфляции. <…> Если это 1 сентября, День учителя, Новый год или другие праздники, то дарят подарки учителям, врачам — это наше выражение благодарности людям, которые учат и лечат наших детей и нас, — отметил Гриб.

До этого лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов заявил, что в России нужно установить административную ответственность за оскорбление школьных педагогов. Политик подчеркнул, что главная цель предлагаемой меры — не карательная, а превентивная, направленная на предотвращение конфликтов в образовательной среде.

До этого депутат Госдумы Николай Новичков заявил, что школьникам следует давать больше домашних заданий в предновогодний период. По его словам, учителей, а также медицинских и социальных специалистов нужно полностью освободить от работы в этот период.

