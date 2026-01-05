Атака США на Венесуэлу
05 января 2026 в 15:47

Путин поручил навести порядок в группах продленного дня

Путин поручил регионам усилить поддержку продленки для младшеклассников

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин поручил регионам принять меры для улучшения ситуации с продленкой для младшеклассников. Соответствующая задача вошла в перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Документ опубликован на сайте Кремля.

Рекомендовать исполнительным органам субъектов РФ принять меры по повышению доступности для работающих родителей (с учетом графиков их занятости) услуг дошкольных образовательных организаций и услуг групп продленного дня для обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций, — сказано в документе.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб заявил, что максимальная стоимость подарка для учителя должна составлять 10 тыс. рублей. По его словам, на эти деньги в Москве можно купить большую коробку хороших конфет и букет цветов.

До этого депутат Госдумы Николай Новичков заявил, что школьникам следует давать больше домашних заданий в предновогодний период. По его словам, учителей, а также медицинских и социальных специалистов нужно полностью освободить от работы в этот период.

