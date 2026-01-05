Средства ПВО сбили 50 БПЛА над российскими регионами

В течение пяти часов российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали 50 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны России. Из них 44 были уничтожены над Белгородской областью.

5 января в период с 11:00 мск до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 44 БПЛА — над территорией Белгородской области, 4 БПЛА — над территорией Курской области и 2 БПЛА — над территорией Липецкой области, — говорится в сообщении.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что за семь часов российские системы ПВО нейтрализовали 253 дрона. Беспилотники направлялись к 14 российским регионам. С 13:00 до 20:00 мск было сбито 253 украинских дрона: 86 над Брянской областью, 53 — над Белгородской, 39 — над Москвой и областью.

До этого сообщалось, что 4 января системы ПВО перехватили и уничтожили 41 украинский дрон над Центральной Россией. Наибольшее количество сбитых беспилотников — 14 — зафиксировано над Курской областью. Также дроны сбивались над Московским регионом (7, из них 2 летели на столицу), Рязанской (6), Белгородской (4), Липецкой (4), Владимирской (3), Тверской (2) и Воронежской (1) областями.