04 января 2026 в 20:55

Средства ПВО отразили массированную атаку сразу на 14 регионов России

Минобороны: российская ПВО сбила 253 дрона за семь часов

ПВО РФ
Средства противовоздушной обороны за семь часов сбили 253 беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что дроны пытались атаковать 14 регионов. Среди них — Курская, Рязанская, Тульская, Владимирская, Волгоградская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Воронежская, Смоленская и Калужская области.

С 13:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 253 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 86 — над территорией Брянской области, 53 — над территорией Белгородской области, 39 — над Московским регионом, — говорится в публикации.

Ранее в Кореновском районе Краснодарского края начались восстановительные работы после попадания обломков дронов ВСУ в частные дома. Один дом оказался частично разрушен, в трех других пострадало остекление.

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал о 55-летнем мужчине, который погиб при атаке ВСУ на деревню Новая Николаевка Рыльского района. По словам главы региона, противник использовал FPV-дрон. Хинштейн выразил соболезнования семье погибшего.

