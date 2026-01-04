Стало известно о погибшем при атаке ВСУ на российскую деревню

Хинштейн: 55-летний мужчина погиб от удара FPV-дрона ВСУ

Мужчина погиб при атаке ВСУ на деревню Новая Николаевка Рыльского района Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Противник использовал FPV-дрон. Другие подробности неизвестны.

К огромной скорби, в результате удара погиб 55-летний мужчина. Самые искренние слова соболезнования родным и близким. Никакие слова не помогут справиться с этой потерей, — сказано в сообщении.

Ранее Хинштейн рассказал, что под отключение электроэнергии попали 115 населенных пунктов. ВСУ атаковали энергетический объект в поселке Хомутовка. Речь идет об 11 тыс. потребителей. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Тем временем глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что ВСУ наращивают атаки на регион. По его словам, 4 января зафиксирован прилет около 60 БПЛА, большая их часть сбита. Губернатор обратился к местным жителям и призвал их соблюдать правила безопасности. Он также попросил быть внимательнее к оповещениям от МЧС об опасности БПЛА.

А в Туле саперы продолжают работать на улице Свободы — там нашли неразорвавшуюся боевую часть украинского беспилотника. Люди временно размещаются в Центре образования № 27 в Советском районе.