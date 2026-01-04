Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 17:49

ВСУ оставили смертельный «сюрприз» в центре Тулы

В Туле эвакуируют жителей из-за неразорвавшегося дрона

Военнослужащий во время обезвреживания украинского беспилотника Военнослужащий во время обезвреживания украинского беспилотника Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Четыре дома оказались эвакуированы на улице Свободы в Туле из-за неразорвавшейся боевой части украинского беспилотника, сообщает администрация города. Пока саперы обезвреживают смертоносный груз, люди временно размещаются в Центре образования № 27 в Советском районе.

Около одного из домов по улице Свободы была обнаружена неразорвавшаяся боевая часть украинского беспилотника. Территория оцеплена сотрудниками полиции. Для обеспечения безопасности жителей принято решение об эвакуации жителей четырех многоквартирных домов, — сказано в сообщении.

По данным Минобороны РФ, утром 4 января над Тульской областью ликвидировано два вражеских БПЛА. Еще четыре перехватили ночью.

В Рязанской области в результате атаки повреждены два частных дома. Также обломки упали на территорию одного из предприятий.

Тем временем глава Курской области Александр Хинштейн рассказал, что под отключение электроэнергии попали 115 населенных пунктов. ВСУ атаковали энергетический объект в поселке Хомутовка. Речь идет об 11 тыс. потребителей. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

атаки ВСУ
происшествия
ВСУ
Тула
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Испании «решительно» высказались об операции США в Венесуэле
МИД Ботсваны озвучил важное решение в рамках отношений с Москвой
Россиянам рассказали, как действовать внутри падающего лифта
Вице-канцлер ФРГ оценил операцию США в Венесуэле
Медведев вынес вердикт Гренландии после ударов США по Венесуэле
Украинский посол объяснится за скандальные высказывания
Как удивить гостей: готовим на Новый год салат с виноградом и курицей
«В огне рождается металл»: Губерниев о четвертом месте Коростелева
«Питтсбург» отстранил российского хоккеиста
Стало известно, в каком случае покупки на маркетплейсах могут заблокировать
Главная стройка зимнего сезона: что и как построить из снега во дворе
Салат с орехами и грушей: сладко, хрустяще, вкусно
Медведев обнулил претензии США к России
Пошаговый рецепт салата с креветками и апельсином, который удивит гостей
«Весьма жестко»: Медведев признал последовательность США в Венесуэле
Число уничтоженных на подлете к Москве БПЛА выросло до 24
Взрыв газа произошел в частном жилом доме в Чечне
Фильм «Буратино» собрал больше миллиарда рублей за четыре дня
Гладков сообщил об усилении атак ВСУ на Белгородскую область
Названы самые зрелищные события на звездном небе в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

Курицу в сметане больше не тушу. Готовлю шкмерули по-грузински — соус нежнее, а вкус ярче
Общество

Курицу в сметане больше не тушу. Готовлю шкмерули по-грузински — соус нежнее, а вкус ярче

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.