ВСУ оставили смертельный «сюрприз» в центре Тулы

Четыре дома оказались эвакуированы на улице Свободы в Туле из-за неразорвавшейся боевой части украинского беспилотника, сообщает администрация города. Пока саперы обезвреживают смертоносный груз, люди временно размещаются в Центре образования № 27 в Советском районе.

Около одного из домов по улице Свободы была обнаружена неразорвавшаяся боевая часть украинского беспилотника. Территория оцеплена сотрудниками полиции. Для обеспечения безопасности жителей принято решение об эвакуации жителей четырех многоквартирных домов, — сказано в сообщении.

По данным Минобороны РФ, утром 4 января над Тульской областью ликвидировано два вражеских БПЛА. Еще четыре перехватили ночью.

В Рязанской области в результате атаки повреждены два частных дома. Также обломки упали на территорию одного из предприятий.

Тем временем глава Курской области Александр Хинштейн рассказал, что под отключение электроэнергии попали 115 населенных пунктов. ВСУ атаковали энергетический объект в поселке Хомутовка. Речь идет об 11 тыс. потребителей. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.