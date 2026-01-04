Раскрыты последствия атаки ВСУ на Рязанскую область

Два частных дома оказались повреждены в результате атаки украинских беспилотников в Михайловском районе Рязанской области, сообщил губернатор региона Павел Малков. По данным Минобороны, утром над регионом уничтожили 12 БПЛА.

Обломками частично повреждены два частных дома в Михайловском районе. Жильцам оказана помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Последствия будут ликвидированы в кратчайшие сроки, — написал он.

Также обломки упали на территорию одного из предприятий. Пострадавших и серьезного ущерба нет, подчеркнул Малков. В настоящее время на месте работают экстренные службы.

Кроме того, утром 4 января 11 БПЛА уничтожили над Белгородской областью, шесть — над территорией Воронежской области, еще по четыре БПЛА сбили над Курской и Липецкой областями. В ночь на 4 января были ликвидированы и перехвачены 90 украинских беспилотников: 37 и 22 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Курской областей соответственно, по 11 — над Калужской областью и Московским регионом (в том числе три БПЛА, летевших на Москву).